موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في نصف نهائي بطولة أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

10:15 م 27/01/2026 تعديل في 10:19 م
يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لملاقاة نظيره منتخب كاب فيردي، في بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا في روندا.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بروندا، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 42-28 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة أفريقيا لليد.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

واحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني في المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لكرة اليد، بعدما تعرض للهزيمة اليوم على يد المنتخب التونسي بنتيجة 37- 25.

وتقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام كاب فيردي، في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، يوم الخميس المقبل الموافق 29 يناير الجاري.

وتقام بطولة أفريقيا لكرة اليد في روندا، خلال الفترة من 21 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

منتخب مصر لكرة اليد بطولة أفريقيا لليد منتخب مصر مصر وكاب فيردي موعد مباراة مصر وكاب فيردي

