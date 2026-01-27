فيديو أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
كتب - محمد عبد السلام:
حقق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة ال16 في الدوري المصري.
وسجل أهداف النادي الأهلي في اللقاء كل من، محمود تريزيجيه في الدقيقة 25، أحمد السيد زيزو في الدقيقة 1+45، من نقطة الجزاء، مروان عثمان في الدقيقة 67.
وفي المقابل أحرز هدف وادي دجلة الوحيد في اللقاء اللاعب زياد أسامة في الدقيقة 4+90 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 ليحتل المركز الرابع.
بمهارة رائعة".. تريزيجيه يسجل الهدف الاول للاهلي في مرمى وادي دجلة— ON Sport (@ONTimeSports) January 27, 2026
(الأهلي 1- 0 وادي دجلة) pic.twitter.com/wSzREqgbE9
مروان عثمان يقص شريط أهدافه مع النادي الأهلي ⚽️👏🏼— ON Sport (@ONTimeSports) January 27, 2026
تمريرة رائعة من إمام عاشور يسجلها مروان عثمان ⚽️👌🏼
الأهلي 3 : 0 وادي دجلة pic.twitter.com/ZeD4qzGUZf
بتسديدة لا تصد ولا ترد.. ذياد أسامة يحرز الهدف الأول لوادي دجلة وتصبح النتيجة 3-1 pic.twitter.com/ZHrDQnAxOc— ON Sport (@ONTimeSports) January 27, 2026