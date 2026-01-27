مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

20 27
19:00

تونس

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

07:25 م 27/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (21)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (22)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (20)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (23)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (18)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (19)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (17)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (16)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (11)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (9)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (13)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (14)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (15)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (12)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (10)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (8)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة ال16 في الدوري المصري.

وسجل أهداف النادي الأهلي في اللقاء كل من، محمود تريزيجيه في الدقيقة 25، أحمد السيد زيزو في الدقيقة 1+45، من نقطة الجزاء، مروان عثمان في الدقيقة 67.

وفي المقابل أحرز هدف وادي دجلة الوحيد في اللقاء اللاعب زياد أسامة في الدقيقة 4+90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 ليحتل المركز الرابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الأهلي في الدوري الأهلي الدوري المصري الأهلي وادي دجلة أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس
زووم

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس
شاب يشعل النار في طليقة عمه ببولاق.. ويعترف: "كانت عملالى عمل"
حوادث وقضايا

شاب يشعل النار في طليقة عمه ببولاق.. ويعترف: "كانت عملالى عمل"
تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
علاقات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
"The Sun" البريطانية: مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026
أخبار مصر

"The Sun" البريطانية: مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى