فيديو أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

حقق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة ال16 في الدوري المصري.

وسجل أهداف النادي الأهلي في اللقاء كل من، محمود تريزيجيه في الدقيقة 25، أحمد السيد زيزو في الدقيقة 1+45، من نقطة الجزاء، مروان عثمان في الدقيقة 67.

وفي المقابل أحرز هدف وادي دجلة الوحيد في اللقاء اللاعب زياد أسامة في الدقيقة 4+90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 ليحتل المركز الرابع.

بمهارة رائعة".. تريزيجيه يسجل الهدف الاول للاهلي في مرمى وادي دجلة

(الأهلي 1- 0 وادي دجلة)

مروان عثمان يقص شريط أهدافه مع النادي الأهلي ⚽️👏🏼



تمريرة رائعة من إمام عاشور يسجلها مروان عثمان ⚽️👌🏼



الأهلي 3 : 0 وادي دجلة