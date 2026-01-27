إعلان

"كان ماشي عكس الاتجاه".. كشف تفاصيل اصطدام تروسيكل بملاكي في طنطا

كتب : علاء عمران

08:58 م 27/01/2026

كشف تفاصيل اصطدام تروسيكل بملاكي في طنطا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالسير عكس الإتجاه، والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار بالغربية.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" المشار إليها "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم التحفظ على مركبة "التروسيكل" واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني أمن عن العمل وتحيلهم للتأديب

إخلاء سبيل محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على زوجته

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طنطا وزارة الداخلية حادث طريق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟
أخبار مصر

جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟
وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
شئون عربية و دولية

وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات
كرة نسائية

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات
فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور
زووم

فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟