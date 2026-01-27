"كان ماشي عكس الاتجاه".. كشف تفاصيل اصطدام تروسيكل بملاكي في طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالسير عكس الإتجاه، والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار بالغربية.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" المشار إليها "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم التحفظ على مركبة "التروسيكل" واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني أمن عن العمل وتحيلهم للتأديب

إخلاء سبيل محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على زوجته

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة