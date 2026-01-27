الأهلي يوضح حقيقة اقتراب محمد شريف من الانتقال لنادي الاتحاد السكندري

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، كل ما يثار خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب محمد شريف مهاجم الفريق، من الانتقال إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، أكد في تصريحات تليفزيونية أن النادي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الأهلي، لضم محمد شريف مهاجم الفريق.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "محمد شريف مستمر مع الفريق بشكل طبيعي ولا يوجد أي شيئ يتعلق برحيله عن الفريق، خاصة وأنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "محمد شريف يعد من أهم اللاعبين داخل الفريق وهو لاعب كبير، ملتزم بشكل قوي مثله مثل باقي لاعبي الفريق، وهذه الفترة واحدة من أفضل فترات الفريق من ناحية الالتزام والانضباط بشكل كبير".

وعن عدم ظهور الثنائي يوسف بلعمري وعمرو الجزار في مباراة اليوم، قال: "بلعمري انضم للفريق قبل يوم واحد من مباراة يانج أفريكانز، لم ينسجم مع الفريق بشكل كامل، بينما يؤدي عمرو الجزار بعض التدريبات التأهيلية لأنه عائد من إصابة".

واختتم وليد صلاح تصريحاته: "نحتاج في الفترة المقبلة، إلى دعم الجماهير بقوة ومساندة الفريق وعدم النظر والتركيز مع أي شائعات".

