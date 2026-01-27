مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

الدوري الألماني

فيردر بريمن

0 0
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

0 0
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يوضح حقيقة اقتراب محمد شريف من الانتقال لنادي الاتحاد السكندري

كتب : يوسف محمد

08:15 م 27/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد شريف
  • عرض 12 صورة
    صراع بين محمد شريف وحارس شبيبة القبائل (1)
  • عرض 12 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد شريف
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد شريف بهدفه
  • عرض 12 صورة
    محمد شريف
  • عرض 12 صورة
    محمد شريف من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين والخطيب
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين وعماد النحاس في زيارة حسن شحاتة
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين مع حسن شحاتة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، كل ما يثار خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب محمد شريف مهاجم الفريق، من الانتقال إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، أكد في تصريحات تليفزيونية أن النادي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الأهلي، لضم محمد شريف مهاجم الفريق.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "محمد شريف مستمر مع الفريق بشكل طبيعي ولا يوجد أي شيئ يتعلق برحيله عن الفريق، خاصة وأنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "محمد شريف يعد من أهم اللاعبين داخل الفريق وهو لاعب كبير، ملتزم بشكل قوي مثله مثل باقي لاعبي الفريق، وهذه الفترة واحدة من أفضل فترات الفريق من ناحية الالتزام والانضباط بشكل كبير".

وعن عدم ظهور الثنائي يوسف بلعمري وعمرو الجزار في مباراة اليوم، قال: "بلعمري انضم للفريق قبل يوم واحد من مباراة يانج أفريكانز، لم ينسجم مع الفريق بشكل كامل، بينما يؤدي عمرو الجزار بعض التدريبات التأهيلية لأنه عائد من إصابة".

واختتم وليد صلاح تصريحاته: "نحتاج في الفترة المقبلة، إلى دعم الجماهير بقوة ومساندة الفريق وعدم النظر والتركيز مع أي شائعات".

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة

مروان عثمان يسجل أول هدف له بقميص الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شريف النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي رحيل محمد شريف عن الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار
أخبار مصر

بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار
وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
شئون عربية و دولية

وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟