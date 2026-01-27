مروان عثمان يسجل أول هدف له بقميص الأهلي

vكتبت-هند عواد:

سجل مروان عثمان لاعب الأهلي الجديد، أول أهدافه بالقميص الأحمر، خلال مباراة الفريق ضد وادي دجلة، في الدوري المصري.



وأحرز مروان عثمان الهدف الثالث للأهلي في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، فيما سجل تريزيجيه وزيزو أول هدفين.



وتعاقد الأهلي مع مروان عثمان، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.



وخاض مروان عثمان أول مباراة له مع الأهلي، يوم الجمعة الماضي، عندما فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات



لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول



