مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

10 15
19:00

تونس

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

مروان عثمان يسجل أول هدف له بقميص الأهلي

كتب : مصراوي

07:32 م 27/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (6)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (7)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (8)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (9)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (10)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (12)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (14)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (13)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (15)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

vكتبت-هند عواد:
سجل مروان عثمان لاعب الأهلي الجديد، أول أهدافه بالقميص الأحمر، خلال مباراة الفريق ضد وادي دجلة، في الدوري المصري.

وأحرز مروان عثمان الهدف الثالث للأهلي في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، فيما سجل تريزيجيه وزيزو أول هدفين.

وتعاقد الأهلي مع مروان عثمان، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وخاض مروان عثمان أول مباراة له مع الأهلي، يوم الجمعة الماضي، عندما فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:
الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مروان عثمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
علاقات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
أخبار مصر

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
بدون رونالدو.. ما سر زيارة جورجينا للبيت الأبيض؟
رياضة عربية وعالمية

بدون رونالدو.. ما سر زيارة جورجينا للبيت الأبيض؟
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس
زووم

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى