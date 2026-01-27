أول تعليق من ياس توروب بعد فوز الأهلي على وادي دجلة في بطولة الدوري

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب نظيره وادي دجلة اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري المصري.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أخبرت اللاعبين أن كرة القدم لا تلعب إلا من أجل الفوز فقط، الفوز في مباراتين على التوالي يمنح اللاعبين ثقة في الفترة المقبلة".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا إيمان بإمكانيتنا وده الأمر الأهم في كرة القدم، كنا الأفضل في مباراة اليوم واستحقينا الفوز في اللقاء".

وتابع: "أتحدث مع اللاعبين دائما، بأن الدفاع الجيد والقوي، هو الذي يمنحنا الألقاب وكنت أتمنى عدم دخول أي هدف في مرمانا بمباراة اليوم أمام وادي دجلة".

واختتم توروب تصريحاته: "الفترة الحالية تشهد منافسة قوية بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، كلا منهما سيحصل على فرصته في المشاركة خلال الفترة الحالية، ثم يتم عمل تقييم نهائي لهم خلال المرحلة المقبلة، وتحدثت مع الثنائي بخصوص هذا الأمر".

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال16 بالدوري المصري.

