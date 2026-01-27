مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

الدوري الألماني

فيردر بريمن

0 0
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

0 0
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من ياس توروب بعد فوز الأهلي على وادي دجلة في بطولة الدوري

كتب : يوسف محمد

08:40 م 27/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (13)
  • عرض 17 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (7)
  • عرض 17 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (2)
  • عرض 17 صورة
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (24)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (23)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (19)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (20)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (6)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (7)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (12)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (10)
  • عرض 17 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 17 صورة
    ياس توروب (5)
  • عرض 17 صورة
    ياس توروب (3)
  • عرض 17 صورة
    ياس توروب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب نظيره وادي دجلة اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري المصري.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أخبرت اللاعبين أن كرة القدم لا تلعب إلا من أجل الفوز فقط، الفوز في مباراتين على التوالي يمنح اللاعبين ثقة في الفترة المقبلة".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا إيمان بإمكانيتنا وده الأمر الأهم في كرة القدم، كنا الأفضل في مباراة اليوم واستحقينا الفوز في اللقاء".

وتابع: "أتحدث مع اللاعبين دائما، بأن الدفاع الجيد والقوي، هو الذي يمنحنا الألقاب وكنت أتمنى عدم دخول أي هدف في مرمانا بمباراة اليوم أمام وادي دجلة".

واختتم توروب تصريحاته: "الفترة الحالية تشهد منافسة قوية بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، كلا منهما سيحصل على فرصته في المشاركة خلال الفترة الحالية، ثم يتم عمل تقييم نهائي لهم خلال المرحلة المقبلة، وتحدثت مع الثنائي بخصوص هذا الأمر".

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال16 بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"

نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس توروب النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ووادي دجلة تصريحات ياس توروب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات
كرة نسائية

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات
صورة اليوم بمعرض الكتاب| ظهور بارز للأديب الفلسطيني المحرر باسم خندقجي
أخبار مصر

صورة اليوم بمعرض الكتاب| ظهور بارز للأديب الفلسطيني المحرر باسم خندقجي
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟