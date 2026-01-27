إعلان

بمناسبة يوم "الهولوكوست".. الرئيس الألماني: اليهودية جزء منا

كتب : مصراوي

09:05 م 27/01/2026

فرانك فالتر شتاينماير

بمناسبة يوم إحياء ذكرى الهولوكوست، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مواجهة معاداة السامية بشكل حازم.

وقال شتاينماير في مقابلة مع إذاعة بافاريا اليوم الثلاثاء: "المطلوب هو اتخاذ موقف والقيام بفعل". وأضاف محذرا من أن "معاداة السامية تنمو حيث نصمت وحيث لا نُظهر التضامن".

ورأى الرئيس الألماني أنه يجب التصدي للمواقف المعادية للسامية ومواجهتها في الشارع وبالدرجة الأولى في نطاق الحياة الخاصة.

يشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/7، المُعتمد في عام 2005، خصص يوم السابع والعشرين من يناير من كل عام بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وتم اختيار هذا التاريخ لأنه يوافق الذكرى السنوية لتحرير معسكر الاعتقالات النازي في أوشفيتس-بيركيناو في مثل هذا اليوم من عام 1945.

وشدّد شتاينماير على أن اليهودية "جزء منا"، واختتم تصريحاته قائلا إن "ألمانيا لا تكون مكتملة بذاتها إلا عندما يتمكن اليهود واليهوديات في بلدنا من الشعور بالأمان".

