مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

10 15
19:00

تونس

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة

كتب : يوسف محمد

07:37 م 27/01/2026 تعديل في 08:15 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو (4)
  • عرض 10 صورة
    زيزو (1)
  • عرض 10 صورة
    زيزو (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (8)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (4)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (6)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (5)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري اليوم.

وساهم زيزو في فوز المارد الأحمر بثلاثية في بطولة الدوري المصري، حيث نجح في صناعة الهدف الأول للفريق الذي أحرزه محمود تريزيجيه، قبل أن يضيف الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم، على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة، رقم 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة رقم 23 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وشارك أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 10 مباريات ببطولة الدوري المصري، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة بالدوري

حكم دولي سابق يعلق على ركلة جزاء الأهلي المحتسبة في الشوط الأول أمام وادي دجلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد وادي دجلة آخر أخبار الأهلي الدوري المصري أحمد سيد زيزو جائزة لأحمد سيد زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الجلطة ذابت".. المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي
زووم

"الجلطة ذابت".. المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
علاقات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء
الموضة

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى