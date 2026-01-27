نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة بالدوري

حصد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري اليوم.

وساهم زيزو في فوز المارد الأحمر بثلاثية في بطولة الدوري المصري، حيث نجح في صناعة الهدف الأول للفريق الذي أحرزه محمود تريزيجيه، قبل أن يضيف الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم، على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة، رقم 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة رقم 23 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وشارك أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 10 مباريات ببطولة الدوري المصري، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

