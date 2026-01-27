رائد فضاء روسي يكشف تفاصيل رحلته.. وطريقة إعداد الطعام

أمين "الأعلى للآثار" يتفقد عددًا من المشروعات الأثرية بالأقصر

تصوير - نادر نبيل:

قال أليكسي زوبريتسكي، رائد الفضاء الروسي بمحطة الفضاء الدولية، إن رحلته في الفضاء كانت تستمر لساعات طويلة، إذ كانت ساعات النوم لا تتعدى ساعتين يوميًا.

جاء ذلك خلال كلمته بأولى حلقات برنامج "الطريق إلى النجوم"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع شبكة "آر تي" العربية.

وأوضح أن التحدي الأكبر هو الخروج من المحطة الرئيسة في الفضاء الخارجي، مشيرًا إلى أن لحظة الخروج كانت تصيب بالانبهار أكثر من الصور، وأنه أجرى رحلتين خارجيتين؛ واحدة استغرقت ساعة والأخرى 6 ساعات.

وأشار رائد الفضاء الروسي إلى أن عملية التحضير لرحلة الفضاء تستغرق أكثر من 3 سنوات، حيث يتلقى الرائد دورات تدريبية تتمثل في رحلة تجريبية للفضاء والعودة مرة أخرى.

ولفت "أليكسي" إلى أن الرحلة التي قدمها كانت الأولى من نوعها، إذ أنه أجرى عدة تدريبات بدنية للمحافظة على ثباته خلال فترة الرحلة.

وتحدث رائد الفضاء حول إعداد الطعام في الفضاء، قائلًا إن الطعام عبارة عن معلبات ومأكولات مجففة، حيث يُضاف لها الماء قبل تناولها، موضحًا أنه خلال المناسبات يقومون بإعداد الكعك بالعسل "وهذه كانت وجبتنا المفضلة".

وأكد "أليكسي" أنه خلال رحلتهم كانوا يقضون أوقاتًا ممتعة، يتنزهون في الفضاء: "نخرج للاستمتاع بالفضاء الخارجي من خارج المحطة، لكنها كانت تفتقر لوجود البشر".