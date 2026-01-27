كشف شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، عن عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، مؤكداً أن المصانع باتت تحت حصار الارتفاعات المتتالية في مدخلات الإنتاج.

أوضح صلاح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" عبر قناة أزهري، أن سعر معدن النحاس سجل مستويات قياسية بزيادة تخطت 40% عالمياً خلال عام واحد، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يمثل ضربة موجعة للتكاليف نظراً لكون النحاس مكوناً جوهرياً لا غنى عنه في أغلب الأجهزة.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن الأزمة لم تقتصر على النحاس فقط، بل امتدت لتشمل "الصاج" الذي ارتفعت أسعاره محلياً عقب قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق على الشحنات المستوردة بنسبة تجاوزت 16%، وهو ما زاد من الضغوط المالية على الميزانيات الإنتاجية للمصانع

وقال إن هذا المشهد المعقد دفع بعض المصانع لتغيير استراتيجياتها؛ حيث اتجهت فئة منها نحو التصدير للخارج لتوفير السيولة الدولارية اللازمة، بينما عانت فئة أخرى من ارتباك في سلاسل الإمداد ونقص في الخامات، مما أدى لتقليص حجم المعروض في السوق المحلي لفترات متفاوتة

وأشار إلى أن شركة "توشيبا العربي" كانت قد أوقفت توريداتها بشكل شبه كامل حتى أواخر شهر يناير الماضي قبل أن تستأنف ضخ منتجاتها مجدداً، بينما حافظت شركات أخرى مثل "فريش" على استمرارية توريد بضائعها بانتظام، مؤكداً أن الأزمة طالت عدداً محدوداً من الكيانات الكبرى.

قال صلاح إن السوق يشهد حالياً نقصاً في بعض أنواع السخانات الكهربائية، خاصة ماركة "أوليمبيك"، لافتاً إلى أن التواصل مع الشركة المنتجة أسفر عن وعود ببدء انتظام التوريد تدريجياً مع مطلع شهر فبراير المقبل.

وذكر أن المصانع تسعى جاهدة لامتصاص هذه الزيادات الضخمة في التكاليف قدر الإمكان لتجنب رفع الأسعار على المستهلك النهائي، معرباً عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى حركة السوق والتوريدات خلال الفترة القليلة القادمة مع مراقبة حذرة لرد فعل القوة الشرائية.