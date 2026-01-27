مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

الدوري الألماني

فيردر بريمن

0 0
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

0 0
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

الأهلي ثالث.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب : مصراوي

08:44 م 27/01/2026
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (15)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (11)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (5)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (3)
    زيزو (3)
    زيزو (4)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (15)
    الأهلي ووادي دجلة (21)
    الأهلي ووادي دجلة (22)
    الأهلي ووادي دجلة (24)

كتبت-هند عواد:

قلص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفارق مع بيراميدز، بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، يليه بيراميدز بـ27 نقطة من 12 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث، برصيد 26 نقطة من 13 لقاء.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- سيراميكا كليوباترا: 31 نقطة – 14 مباراة

2- بيراميدز – 27 نقطة – 12 مباراة

3- الأهلي – 26 نقطة – 13 مباراة

4- وادي دجلة – 23 نقطة – 15 مباراة

5- الزمالك – 22 نقطة – 12 مباراة

6- المصري البورسعيدي – 20 نقطة – 12 مباراة

7- زد – 20 نقطة – 14 مباراة

8- سموحة – 19 نقطة – 13 مباراة

9- إنبي – 19 نقطة – 12 مباراة

10- بتروجيت – 19 نقطة – 14 مباراة

11- الجونة – 18 نقطة – 13 مباراة

12- البنك الأهلي – 17 نقطة – 13 مباراة

13- مودرن سبورت – 17 نقطة – 13 مباراة

14- غزل المحلة – 16 نقطة – 14 مباراة

15- المقاولون العرب – 13 نقطة – 15 مباراة

16- حرس الحدود – 13 نقطة – 14 مباراة

17- فاركو – 12 نقطة – 14 مباراة

18- طلائع الجيش – 11 نقطة – 14 مباراة

19- كهرباء الإسماعيلية – 11 نقطة – 15 مباراة

20- الإسماعيلي – 10 نقاط – 14 مباراة

21- الاتحاد – 8 نقاط – 14 مباراة

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام وادي دجلة

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟