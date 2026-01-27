الأهلي ثالث.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

أول تعليق من ياس توروب بعد فوز الأهلي على وادي دجلة في بطولة الدوري

كتبت-هند عواد:

قلص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفارق مع بيراميدز، بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، يليه بيراميدز بـ27 نقطة من 12 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث، برصيد 26 نقطة من 13 لقاء.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- سيراميكا كليوباترا: 31 نقطة – 14 مباراة

2- بيراميدز – 27 نقطة – 12 مباراة

3- الأهلي – 26 نقطة – 13 مباراة

4- وادي دجلة – 23 نقطة – 15 مباراة

5- الزمالك – 22 نقطة – 12 مباراة

6- المصري البورسعيدي – 20 نقطة – 12 مباراة

7- زد – 20 نقطة – 14 مباراة

8- سموحة – 19 نقطة – 13 مباراة

9- إنبي – 19 نقطة – 12 مباراة

10- بتروجيت – 19 نقطة – 14 مباراة

11- الجونة – 18 نقطة – 13 مباراة

12- البنك الأهلي – 17 نقطة – 13 مباراة

13- مودرن سبورت – 17 نقطة – 13 مباراة

14- غزل المحلة – 16 نقطة – 14 مباراة

15- المقاولون العرب – 13 نقطة – 15 مباراة

16- حرس الحدود – 13 نقطة – 14 مباراة

17- فاركو – 12 نقطة – 14 مباراة

18- طلائع الجيش – 11 نقطة – 14 مباراة

19- كهرباء الإسماعيلية – 11 نقطة – 15 مباراة

20- الإسماعيلي – 10 نقاط – 14 مباراة

21- الاتحاد – 8 نقاط – 14 مباراة

