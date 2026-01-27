توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"

أول تعليق من ياس توروب بعد فوز الأهلي على وادي دجلة في بطولة الدوري

أشاد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالوافد الجديد مروان عثمان، بعدما أحرز أول أهدافه بالقميص الأحمر.

وسجل مروان عثمان، الذي انضم إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية، أول أهدافه بالقميص الأحمر، خلال فوز الفريق على وادي دجلة، بثلاثية مقابل هدف.

وقال توروب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا هنأت مروان على هدفه والمجهود الذي بذله في مباراة وادي دجلة، راضٍ عن مستواه اليوم، لاعب شاب يجب أن نصبر عليه، أداؤه سيتحسن مع الوقت".

واختتم: "تركيزي ليس مع ما يقوله الناس عن قصة المهاجم، بشوف مع النادي إذا كان سيحدث شيء قبل غلق القيد الأفريقي، لن أتحدث عن قصة المهاجم، والأمر متروك للمسؤولين".

