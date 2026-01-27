مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

الدوري الألماني

فيردر بريمن

0 0
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

0 0
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"

كتب : هند عواد

08:25 م 27/01/2026
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (2)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (4)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (3)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (5)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (1)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (6)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (7)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (9)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (8)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (12)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (11)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (13)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (15)
    احتفال مروان عثمان بهدفه الأول مع الأهلي (14)

أشاد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالوافد الجديد مروان عثمان، بعدما أحرز أول أهدافه بالقميص الأحمر.

وسجل مروان عثمان، الذي انضم إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية، أول أهدافه بالقميص الأحمر، خلال فوز الفريق على وادي دجلة، بثلاثية مقابل هدف.

وقال توروب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا هنأت مروان على هدفه والمجهود الذي بذله في مباراة وادي دجلة، راضٍ عن مستواه اليوم، لاعب شاب يجب أن نصبر عليه، أداؤه سيتحسن مع الوقت".

واختتم: "تركيزي ليس مع ما يقوله الناس عن قصة المهاجم، بشوف مع النادي إذا كان سيحدث شيء قبل غلق القيد الأفريقي، لن أتحدث عن قصة المهاجم، والأمر متروك للمسؤولين".

ييس توروب مروان عثمان النادي الأهلي

