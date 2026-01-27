أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا تطمئن فيه جمهور الفنان سامح الصريطي على حالته الصحية، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لجلطة مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت النقابة، في بيانها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

وقالت النقابة في بيانها إنها تتوجه بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، على الجهد المبذول مع جميع المرضى، والذين أكدوا على تحسن حالته بشكل كبير.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن حالة الفنان سامح الصريطي شهدت تحسنا كبيرا.