إعلان

"الجلطة ذابت".. المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي

كتب : مصطفى حمزة

05:09 م 27/01/2026 تعديل في 06:18 م

الفنان سامح الصريطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا تطمئن فيه جمهور الفنان سامح الصريطي على حالته الصحية، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لجلطة مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت النقابة، في بيانها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

وقالت النقابة في بيانها إنها تتوجه بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، على الجهد المبذول مع جميع المرضى، والذين أكدوا على تحسن حالته بشكل كبير.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن حالة الفنان سامح الصريطي شهدت تحسنا كبيرا.

تفاصيل حالة سامح الصريطي نقابة المهن التمثيلية إصابة سامح الصريطي لجلطة بالمخ استقرار حالة سامح الصريطي الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
أخبار المحافظات

القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
شئون عربية و دولية

ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
أخبار المحافظات

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة
اقتصاد

"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى