شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة اقتراب المارد الأحمر من التعاقد مع المهاجم أسامة فيصل.

ورد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء، على سؤال أحد المتابعين بخصوص اقتراب الأهلي من التوقيع مع أسامة فيصل: "لا اعتقد أن الأهلي اقترب من ضم أسامة فيصل هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة".

ويبحث الأهلي حاليا عن التعاقد مع رأس حربة مميز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الجاري.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.