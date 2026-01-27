فجر زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي، مفاجأة بشأن رحيل نجله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال والد أشرف داري، في تصريحات عبر قناة "ON E": "في الوقت الحالي المفاوضات مع الأهلي تسير في اتجاهين فقط لحسم الموقف النهائي لأشرف مع الأهلي، الاتجاه الأول فسخ التعاقد نهائيًا، لكننا نطالب بمبلغ 2.5 مليون دولار، لإنهاء التعاقد بالتراضي".

وأضاف: "الاتجاه الثاني، هو إعارة اللاعب لنادي آخر ولكن بشرط الحصول على راتب يساوي ما يتقاضاه مع الأهلي والذي يصل إلى 800 ألف دولار، لا تهم طريقة تسديد الراتب سواء تحملها الأهلي بالكامل أو تحمل جزء من الراتب".

واختتم زهير داري تصريحاته: "الأقرب في حالة أشرف عن الأهلي، هو الانتقال لأحد أندية الدوري الفرنسي، فهذه أولوية اللاعب في الفترة".

وكان المدافع المغربي أشرف داري انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس من عام 2024، قادما من فريق ستاد بريست الفرنسي.

أقرأ أيضًا:

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟

"في مباراة درامية".. الأهلي يهزم الزمالك بدوري سوبر السلة