مصدر لمصراوي: منتخب مصر سيواجه البرازيل فقط وديا في شهر يونيو

كشف مصدر بجهاز منتخب مصر الأول، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية في شهر يونيو المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب مصر سيخوض مباراة ودية واحدة، خلال فترة التوقف في يونيو المقبل، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026".

وأضاف: "المنتخب كان يبحث عن خوض مباراة ودية ثانية في يونيو المقبل، إلا أنهم لم يتفقوا مع أي منتخب حتى الآن، لذا فالمنتخب قد يكتفي بودية واحدة قبل كأس العالم".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته، في: "الولايات المتحدة، كندا والمكسيك".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد أنهى مشواره في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب، محتلا المركز الرابع، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح.

