"موقف الصفقات".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

كتب : محمد عبد الهادي

10:09 م 26/01/2026
كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء، أمام وادي دجلة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

واستبعد توروب من القائمة كل من محمد شريف وأحمد عبد القادر وأشرف داري ومحمد سيحا وحمزة عبدالكريم وكريم فؤاد، كما استبعد الثنائي الجديد يوسف بلعمري وعمرو الجزار.

قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي ، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان، نيتس جراديشار.

الأهلي قائمة الأهلي مباراة الأهلي ووادي دجلة ييس توروب الأهلي ووادي دجلة

