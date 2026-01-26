مباريات الأمس
"عاوزين تبعدونا ليه؟".. طارق يحيى يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

04:37 م 26/01/2026
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (3)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (2)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (1)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (4)
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
    مجلس إدارة الزمالك
    مجلس الزمالك

وجّه طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات حادة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، متسائلًا عن أسباب إبعاد رموز النادي القدامى عن المشهد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وقال يحيى، خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج «لعبة والتانية» على راديو ميجا إف إم، إن مجلس إدارة الزمالك يصر على إبعاد أبناء النادي ورموزه التاريخيين دون مبرر واضح، متسائلًا عن المستفيد من هذا النهج.

وأضاف أن العلاقة بين مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد ما زالت غير واضحة، مؤكدًا أن من حق جماهير النادي معرفة ما يدور داخل أروقة القلعة البيضاء في المرحلة الحالية.

وتابع يحيى أن مجلس الإدارة يفتقد الجرأة في اتخاذ القرارات المصيرية، مشددًا على ضرورة رحيل جون إدوارد، معتبرًا أنه لم يحقق أي نجاح يُذكر منذ توليه المسؤولية.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتساؤل عن استمرار اعتماد النادي على تبرعات ممدوح عباس، مطالبًا مجلس الإدارة بالبحث عن موارد مالية مستقلة ومستدامة بدلًا من الاعتماد على الدعم الفردي.

طارق يحيى الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

