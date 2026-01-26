مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

الزمالك أبرزهم.. ما هي الأندية المصرية الموقوفة من القيد؟

كتب : مصراوي

10:00 ص 26/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (10)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (2)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (3)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (8)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والمصري
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (7)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (6)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (5)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والمصري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، تواجه عدة أندية مصرية أزمة حقيقية بسبب عدم قدرتها على إبرام صفقات جديدة، نتيجة عقوبات إيقاف القيد المفروضة عليها.

ويتصدر نادي الزمالك قائمة الأندية المتضررة، بعدما بلغ عدد القضايا الموقعة ضده 10 عقوبات إيقاف قيد، ما يعرقل تحركاته في سوق الانتقالات.

وتضم قائمة الأندية الموقوفة عن القيد كلًا من:

الأندية المصرية الموقوفة من القيد

الزمالك: 10 قضايا

إيسترن كومباني: 4 قضايا

الإسماعيلي: 4 قضايا

مركز شباب تلا بالمنوفية: قضية واحدة

نادي راية: قضية واحدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأندية الموقوفة من القيد سبب إيقاف قيد الزمالك وقف قيد الزمالك الزمالك مركز شباب تلا بالمنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
أحمد موسى: اشتغلت في جني القطن وكنت باخد قروش عشان أساعد نفسي
أخبار مصر

أحمد موسى: اشتغلت في جني القطن وكنت باخد قروش عشان أساعد نفسي
معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في خامس أيامه- صور
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في خامس أيامه- صور
محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد اليوم الدراسي خلال توقف ترام الرمل (صور)
أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد اليوم الدراسي خلال توقف ترام الرمل (صور)
سكن لكل المصريين 7.. اليوم إرسال رسائل نصية بنتيجة التقديم
أخبار العقارات

سكن لكل المصريين 7.. اليوم إرسال رسائل نصية بنتيجة التقديم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين