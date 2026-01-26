الزمالك أبرزهم.. ما هي الأندية المصرية الموقوفة من القيد؟

مدرب الزمالك يرفض طلب اللاعبين بعد التعادل مع المصري.. التفاصيل

كتب- محمد عبدالهادي:

مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، تواجه عدة أندية مصرية أزمة حقيقية بسبب عدم قدرتها على إبرام صفقات جديدة، نتيجة عقوبات إيقاف القيد المفروضة عليها.

ويتصدر نادي الزمالك قائمة الأندية المتضررة، بعدما بلغ عدد القضايا الموقعة ضده 10 عقوبات إيقاف قيد، ما يعرقل تحركاته في سوق الانتقالات.

وتضم قائمة الأندية الموقوفة عن القيد كلًا من:

الأندية المصرية الموقوفة من القيد

الزمالك: 10 قضايا

إيسترن كومباني: 4 قضايا

الإسماعيلي: 4 قضايا

مركز شباب تلا بالمنوفية: قضية واحدة

نادي راية: قضية واحدة