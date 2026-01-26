كتب – محمد عبد السلام:

كشف والد الراحل لؤي رجب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الناظر مع شوبير" مع الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نجله، وكيفية وفاته عقب مباراة جمعت بين فريقي الشيخ زايد ومنشية البكاري.

وقال والد لؤي إن نجله كان يشارك في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة بمدينة الشيخ زايد، وخلال اللقاء تعرض لؤي لإلتحام قوي مع حارس المرمى.

وأضاف: "بعد الالتحام لم يتمكن لؤي من استكمال المباراة، وتوجهنا به إلى مستشفى الشيخ زايد، حيث أجريت له بعض التحاليل والأشعة، لكنها لم تظهر أي مشكلة، وأكد لنا الأطباء أنه سليم ولا يعاني من شيء".

وتابع: "غادر لؤي المستشفى، ثم أجرى اتصالا بي قائلا: "إلحقني يا بابا أنا تعبان"، فتوجهنا مرة أخرى إلى مستشفى في الهرم، حيث حصل على حقنة وأكدوا لنا أيضا أنه بخير، ولا يوجد ما يدعو للقلق".

وأوضح والد الراحل: "في النهاية توجهنا سويا إلى مستشفى العباسية، وأثناء تواجده هناك أجرى لؤي فحص سونار على المعدة".

وأشار إلى أنه بعد إجراء السونار، تبين وجود ثقب في جدار المعدة أدى إلى حدوث تسمم، ما استدعى دخوله غرفة العمليات بشكل عاجل، وأجرى العملية وخرج منها بحالة جيدة، وكان يتحدث معي.

واختتم حديثه قائلا: "عدت إلى المنزل انتظارا لموعد الزيارة في الثالثة عصرا، لكنني فوجئت باتصال في الثانية عشرة ظهرا يبلغني بأن ابني حالته تدهورت وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وعندما وصلت إلى المستشفى لم يسمحوا لي بالدخول، وبعد مشادة مع أفراد الأمن، خرج الطبيب ليبلغني بخبر وفاة ابني".

وتوفى لؤي رجب لاعب فريق منشية البكاري المتواجد في الدرجة الرابعة، يوم السبت الموافق 24 يناير، عن عمر يناهز 20 عاما.