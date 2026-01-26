مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"بعت رسالة لصحابه".. المدير الفني لشباب البكاري يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة لاعبه لؤي رجب

كتب : نهي خورشيد

01:04 ص 26/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب
  • عرض 8 صورة
    لؤي رجب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد عطا المدير الفني لمركز شباب البكاري، كواليس الساعات الأخيرة في حياة اللاعب الشاب لؤي رجب، الذي وافته المنية عقب تعرضه لإصابة خلال إحدى المباريات.

وقال عطا في تصريحات تلفزيونية إن لؤي رجب كان لاعب موهوب بشكل لافت من مواليد 2005، وتم تصعيده للفريق الأول بفضل إمكاناته الفنية العالية، مؤكداً أنه كان "حريف" ويتمتع بموهبة استثنائية.

وأوضح المدير الفني أن المباراة أمام فريق الشيخ زايد كانت تسير بشكل طبيعي، قبل أن يتعرض لؤي لتحام عادي مع حارس مرمى الفريق المنافس، مشدداً على أن التدخل كان طبيعياً تماماً ولا يحمل أي عنف.

وأضاف أن الحكم أوقف اللعب فور سقوط اللاعب وكان لؤي في وعيه الكامل ويتحدث بشكل طبيعي، لكنه اشتكى من آلام في البطن، ليتم استدعاء الإسعاف على الفور ونقله خارج الملعب، قبل أن يتوجه المدير الإداري للنادي به إلى مستشفى زايد.

وتابع عطا أن الجهاز الفني اطمأن على اللاعب عقب نهاية اللقاء، إذ خرج من المستشفى ورافقهم في السيارة، وكان لا يزال يشكو من آلام في البطن رغم كونه في حالة وعي جيدة، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقاً بعد الوصول إلى مقر الإقامة.

وأشار إلى أن اللاعب تواصل مع أسرته وأبلغ والده بتدهور حالته، لتتوجه الأسرة سريعاً ويتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى لإجراء فحوصات وأشعة جديدة، لافتاً إلى أن لؤي أرسل رسالة مؤثرة لزملائه عبر واتساب قال فيها: "شكراً يا أخواتي".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع فوجئ بدخول اللاعب لإجراء عملية جراحية في اليوم التالي، قبل أن يتلقوا الصدمة الكبرى صباح اليوم بوفاته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لؤي رجب سيد وفاة لاعب لؤي رجب مركز شباب البكاري نادى الشيخ زايد وفاة لؤي رجب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة
بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران
حوادث وقضايا

بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت