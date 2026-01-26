كشف أحمد عطا المدير الفني لمركز شباب البكاري، كواليس الساعات الأخيرة في حياة اللاعب الشاب لؤي رجب، الذي وافته المنية عقب تعرضه لإصابة خلال إحدى المباريات.

وقال عطا في تصريحات تلفزيونية إن لؤي رجب كان لاعب موهوب بشكل لافت من مواليد 2005، وتم تصعيده للفريق الأول بفضل إمكاناته الفنية العالية، مؤكداً أنه كان "حريف" ويتمتع بموهبة استثنائية.

وأوضح المدير الفني أن المباراة أمام فريق الشيخ زايد كانت تسير بشكل طبيعي، قبل أن يتعرض لؤي لتحام عادي مع حارس مرمى الفريق المنافس، مشدداً على أن التدخل كان طبيعياً تماماً ولا يحمل أي عنف.

وأضاف أن الحكم أوقف اللعب فور سقوط اللاعب وكان لؤي في وعيه الكامل ويتحدث بشكل طبيعي، لكنه اشتكى من آلام في البطن، ليتم استدعاء الإسعاف على الفور ونقله خارج الملعب، قبل أن يتوجه المدير الإداري للنادي به إلى مستشفى زايد.

وتابع عطا أن الجهاز الفني اطمأن على اللاعب عقب نهاية اللقاء، إذ خرج من المستشفى ورافقهم في السيارة، وكان لا يزال يشكو من آلام في البطن رغم كونه في حالة وعي جيدة، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقاً بعد الوصول إلى مقر الإقامة.

وأشار إلى أن اللاعب تواصل مع أسرته وأبلغ والده بتدهور حالته، لتتوجه الأسرة سريعاً ويتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى لإجراء فحوصات وأشعة جديدة، لافتاً إلى أن لؤي أرسل رسالة مؤثرة لزملائه عبر واتساب قال فيها: "شكراً يا أخواتي".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع فوجئ بدخول اللاعب لإجراء عملية جراحية في اليوم التالي، قبل أن يتلقوا الصدمة الكبرى صباح اليوم بوفاته.