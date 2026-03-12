إعلان

ضبط 300 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

05:25 م 12/03/2026

حملة تفتيشية

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية للتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والتأكد من سلامة المعروض للمواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

جاءت الحملة بمرافقة اللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ولجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، والإدارة التموينية بالقناطر برئاسة الأستاذ خالد منصور، مدير إدارة التحريات، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشارك في أعمال التفتيش أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن الشعراوي، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 300 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ومن جانبه شدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والسلع الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة الغذاء المعروض بالأسواق.

