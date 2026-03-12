إعلان

ترامب: وجود منتخب إيران في كأس العالم غير مناسب حفاظا على حياتهم

كتب : محمد أبو بكر

05:28 م 12/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في كأس العالم.

وأضاف "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، الخميس: لكنني لا أعتقد أن وجودهم هناك مناسب؛ حفاظًا على سلامتهم وحياتهم.

وتابع: شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر.

وكان أحمد دنيامالي، وزير الرياضة الإيراني، قال إن منتخب بلاده لن يشارك في نهائيات كأس العالم 2026، تحت أي ظرف من الظروف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك المونديال، بين يونيو ويوليو المقبلين، حيث يستمر صراع إيران مع إسرائيل وأمريكا وتشهد منطقة الشرق الأوسط هجمات متبادلة بينهم، قبل 92 يومًا من انطلاق البطولة.

