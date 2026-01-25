مباريات الأمس
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 3
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز

كتب - يوسف محمد:

10:12 م 25/01/2026
    عبد الرحمن مجدي لاعبا لبيراميدز (1)
    عبد الرحمن مجدي لاعبا لبيراميدز (4)
    عبد الرحمن مجدي أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
    عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي
    عبد الرحمن مجدي
    عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب وسط نادي بيراميدز عبد الرحمن مجدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار نادي الاتحاد في بيان رسمي، أن تعاقد الفريق السكندري مع اللاعب، جاء بعد موافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة بالنادي وتامر مصطفى المدير الفني للفريق.

ويسعى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل العناصر الممكنة، لمساعدة الفريق على الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكان عبد الرحمن مجدي، انضم إلى فريق بيراميدز في أغسطس من عام 2024، قادما من النادي الإسماعيلي.

وشارك مجدي رفقة بيراميدز خلال الموسم الحالي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

اتحاد الكرة ينعى لؤي رجب لاعب مركز شباب منشية البكاري

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندر للتعاقد مع لاعب الزمالك

عبد الرحمن مجدي نادي الاتحاد السكندري نادي بيراميدز

