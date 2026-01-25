الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز

نجم الزمالك السابق: "أول مرة في حياتي أشوف النادي بهذه الحالة"

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب وسط نادي بيراميدز عبد الرحمن مجدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار نادي الاتحاد في بيان رسمي، أن تعاقد الفريق السكندري مع اللاعب، جاء بعد موافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة بالنادي وتامر مصطفى المدير الفني للفريق.

ويسعى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل العناصر الممكنة، لمساعدة الفريق على الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكان عبد الرحمن مجدي، انضم إلى فريق بيراميدز في أغسطس من عام 2024، قادما من النادي الإسماعيلي.

وشارك مجدي رفقة بيراميدز خلال الموسم الحالي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

