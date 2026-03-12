سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 12 مارس 2026.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.86% عند مستوى 46790 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 54.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 50.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.21% عند مستوى 47195 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مصرف أبوظبي الأسلامي بنسبة 4.76%، ليغلق على سعر 39.05 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 41 جنيه.

وتراجع سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 4.19%، ليغلق على سعر 5.49 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.73 جنيه.

وهبط سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بنسبة 3.53%، ليغلق علي سعر 12.58 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.04 جنيه.

وانخفض سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.21%، ليغلق علي سعر 162.32 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 167.70 جنيه.

وتراجع سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة 3.16%، ليغلق على سعر 12.56 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.97 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية بنسبة 7.31%، ليغلق على سعر 11.30 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.53 جنيه.

وصعد سهم مصر للفنادق بنسبة 6.63%، ليغلق على سعر 25.90 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 24.29 جنيه.

وزاد سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية بنسبة 6.31%، ليغلق علي سعر 2.36 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.22 جنيه.

وارتفع سهم الشرقية - ايسترن كومباني بنسبة 6.03%، ليغلق علي سعر 37.11 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 35 جنيهًا.

وصعد سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 5.81 %، ليغلق على سعر 365.0 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 345 جنيهًا.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

انخفض قطاع البنوك، وقطاع الرعاية الصحية وأدوية، وقطاع العقارات، وقطاع مواد البناء، بينما ارتفعت قطاع الموارد الأساسية، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الأغذية والمشروبات.

