نشرت صورة جديدة على القناة الرسمية للمرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، تكشف عن خطه اليدوي، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وتظهر الصورة قائمة بأسماء القادة الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى والده علي خامنئي وسلفه، وأول من شغل هذا المنصب، روح الله الخميني.

وتحت القائمة كتب مجتبى خامنئي: "بسم الله الرحمن الرحيم".

صورة 1

وفي وقت سابق، قالت وكالة مهر الإيرانية، إن المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي سيلقى كلمة تتناول دور الشعب وواجباته ودور القوات المسلحة.

ووفق الوكالة الإيرانية فإن كلمة المرشد الإيراني المرتقبة ستتناول دور الأجهزة التنفيذية وجبهة المقاومة ودول المنطقة، وستتناول كلمته المرتقبة "المقاومة" والعلاقة مع دول المنطقة.