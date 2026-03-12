إعلان

إيران تنشر رسالة بخط يد المرشد الجديد مجتبى خامنئي

كتب : وكالات

04:06 م 12/03/2026

المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت صورة جديدة على القناة الرسمية للمرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، تكشف عن خطه اليدوي، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وتظهر الصورة قائمة بأسماء القادة الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى والده علي خامنئي وسلفه، وأول من شغل هذا المنصب، روح الله الخميني.

وتحت القائمة كتب مجتبى خامنئي: "بسم الله الرحمن الرحيم".

صورة 1

وفي وقت سابق، قالت وكالة مهر الإيرانية، إن المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي سيلقى كلمة تتناول دور الشعب وواجباته ودور القوات المسلحة.

ووفق الوكالة الإيرانية فإن كلمة المرشد الإيراني المرتقبة ستتناول دور الأجهزة التنفيذية وجبهة المقاومة ودول المنطقة، وستتناول كلمته المرتقبة "المقاومة" والعلاقة مع دول المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي هجمات على الخليج النظام الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
جنة الصائم

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

نجمة شهيرة.. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" في الحلقة 22
دراما و تليفزيون

نجمة شهيرة.. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" في الحلقة 22
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
شئون عربية و دولية

ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
أخبار مصر

عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا