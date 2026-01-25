مباريات الأمس
الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الجزائر في أمم أفريقيا لليد

كتب : محمد خيري

02:02 م 25/01/2026

منتخب مصر كرة اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة الجزائر في الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن اختتم مشواره في دور المجموعات بأداء مميز.

منتخب مصر حقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول، حيث افتتحوا البطولة بفوز على الجابون 36-25، ثم تغلبوا على أنجولا 41-28.

واختتم الفراعنة دور المجموعات بانتصار ساحق على أوغندا 54-13، ليضمنوا بذلك التأهل إلى الدور الرئيسي في صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتنطلق مباراة مصر ضد الجزائر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وسط طموح الفريق المصري لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم نحو منصة التتويج.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتُبث المباراة عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، والتي تقام هذا العام في مدينة كيجالي عاصمة رواندا. وتكتسب البطولة أهمية إضافية، كونها المؤهلة لكأس العالم، حيث يصعد أول خمسة منتخبات في الترتيب إلى المونديال.

