ذهب أفريقي جديد للجودو المصري بقيادة محمد مطيع

واصلت رياضة الجودو المصرية حصد الإنجازات القارية، بعدما تُوجت اللاعبة داليدا الغرباوي بالميدالية الذهبية في بطولة كأس إفريقيا المفتوحة للناشئين، التي استضافتها المغرب، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل البطولات المصرية على الساحة الإفريقية.

وجاء تتويج البطلة المصرية بعد مشوار مميز في منافسات البطولة، قدمت خلاله مستويات فنية قوية وأداءً قتاليًا عاليًا، تُوّج بفوز مستحق في المباراة النهائية على الألبانية كريستا كوفسيتش.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها داليدا الغرباوي، باعتبارها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الجودو المصري، ومشروع بطلة واعدة قادرة على تمثيل مصر بقوة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التفوق في ظل الدعم المتواصل الذي يقدمه محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، للاعبين واللاعبات، من خلال توفير بيئة احترافية تسهم في رفع الكفاءة الفنية والبدنية، وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الكبرى.

ويحرص اتحاد الجودو، برئاسة محمد مطيع، على تنفيذ برامج إعداد متكاملة، تشمل إقامة معسكرات تدريبية قوية، وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي مع المدارس الأوروبية المختلفة، إلى جانب استقدام نجوم وأبطال اللعبة العالميين للمشاركة في المعسكرات، بما يعزز من إعداد جيل جديد يرفع اسم مصر عاليًا.