"أخفينا على حسام حسن".. فتوح يفجر مفاجأة بشأن ما فعله في مباراة السنغال

كتب : محمد خيري

11:07 ص 25/01/2026 تعديل في 11:30 ص
فجّر أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، مفاجأة مدوية، كاشفًا عن مشاركته في مباراة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، رغم معاناته من الإصابة، دون علم حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وأكد فتوح، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أنه تعرض للإصابة قبل اللقاء بثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه اضطر لتلقي بعض الحقن الطبية من أجل اللحاق بالمباراة، موضحًا أنه اتفق مع طبيب المنتخب على إخفاء الأمر عن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، حتى يتمكن من المشاركة.

وأضاف لاعب المنتخب أن حالته البدنية لم تسمح له باستكمال اللقاء، حيث شعر بعدم القدرة على المواصلة بين شوطي المباراة، ليتم استبداله بناءً على ذلك.

وتطرق فتوح للحديث عن نهائي البطولة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا يتمنون التتويج باللقب من أجل محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، لما يقدمه من دعم مستمر وتحفيز دائم للاعبين، إلى جانب حرصه على تلبية جميع احتياجات الفريق.

واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المصري كان الأفضل فنيًا مقارنة بالسنغال، إلا أن الإرهاق البدني أثر على الأداء، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لم يطالب اللاعبين بالتراجع الدفاعي خلال اللقاء.

فتوح أحمد فتوح منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح الزمالك

