مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بعد فوز ريال مدريد.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026

كتب - محمد عبد السلام:

04:33 ص 25/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وموناكو
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (2)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (3)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وموناكو
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألباسيتي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت أمس السبت، العديد من المباريات ضمن مواجهات الجولة 21 في الدوري الإسباني.

وشهدت مباريات أمس العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس فوز ريال مدريد على نظيره فياريال بثنائية دون رد، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 51 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإسباني2025-2026

1- ريال مدريد - 51 نقطة

2- برشلونة - 49 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 41 نقطة

4- فياريال - 41 نقطة

5- إسبانيول - 34 نقطة

6- ريال بيتيس - 32 نقطة

7- سيلتا فيجو - 32 نقطة

8- أوساسونا - 25 نقطة

9- إلتشي - 24 نقطة

10- ريال سوسيداد - 24 نقطة

11- إشبيلية - 24 نقطة

12- أتلتيك بلباو - 24 نقطة

13- جيرونا - 24 نقطة

14- فالنسيا - 23 نقطة

15- رايو فايكانو - 22 نقطة

16- ريال مايوركا - 21 نقطة

17- خيتافي - 21 نقطة

18- ألافيس - 19 نقطة

19- ليفانتي - 17 نقطة

20- ريال أوفييدو - 13 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري الإسباني2025-2026 ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني 2025-2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهورها مع مبابي.. من هي إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا خطيبة كريستيانو
مصراوي ستوري

بعد ظهورها مع مبابي.. من هي إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا خطيبة كريستيانو
هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
رياضة عربية وعالمية

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
"والدها أسطورة الدراويش".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه
مصراوي ستوري

"والدها أسطورة الدراويش".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام