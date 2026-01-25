أول تعليق من دونجا بعد إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي

انطلقت أمس السبت، العديد من المباريات ضمن مواجهات الجولة 21 في الدوري الإسباني.

وشهدت مباريات أمس العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس فوز ريال مدريد على نظيره فياريال بثنائية دون رد، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 51 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإسباني2025-2026

1- ريال مدريد - 51 نقطة

2- برشلونة - 49 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 41 نقطة

4- فياريال - 41 نقطة

5- إسبانيول - 34 نقطة

6- ريال بيتيس - 32 نقطة

7- سيلتا فيجو - 32 نقطة

8- أوساسونا - 25 نقطة

9- إلتشي - 24 نقطة

10- ريال سوسيداد - 24 نقطة

11- إشبيلية - 24 نقطة

12- أتلتيك بلباو - 24 نقطة

13- جيرونا - 24 نقطة

14- فالنسيا - 23 نقطة

15- رايو فايكانو - 22 نقطة

16- ريال مايوركا - 21 نقطة

17- خيتافي - 21 نقطة

18- ألافيس - 19 نقطة

19- ليفانتي - 17 نقطة

20- ريال أوفييدو - 13 نقطة