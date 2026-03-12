أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن شرطة ولاية ميشيجان تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس يهودي في ويست بلومفيلد.

وبحسب "إن بي سي"، استجابت الشرطة الأمريكية لتقرير عن مطلق نار نشط في كنيس يهودي بولاية ميشيجان، حيث ارتفعت أعمدة الدخان من المبنى.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن عناصر الأمن يتعاملون مع حادثة في كنيس إسرائيل بويست بلومفيلد في ميشيجان.

وأكدت شرطة ميشيجان، أنه تتعامل مع حادث إطلاق النار، وتكثف دورياتها في أماكن عبادة أخرى.