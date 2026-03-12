إعلان

أمريكا: الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيجان

كتب : وكالات

08:04 م 12/03/2026

حادث إطلاق نار في كنيس يهودي ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن شرطة ولاية ميشيجان تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس يهودي في ويست بلومفيلد.

وبحسب "إن بي سي"، استجابت الشرطة الأمريكية لتقرير عن مطلق نار نشط في كنيس يهودي بولاية ميشيجان، حيث ارتفعت أعمدة الدخان من المبنى.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن عناصر الأمن يتعاملون مع حادثة في كنيس إسرائيل بويست بلومفيلد في ميشيجان.

وأكدت شرطة ميشيجان، أنه تتعامل مع حادث إطلاق النار، وتكثف دورياتها في أماكن عبادة أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث كنيس إسرائيل حادث إطلاق نار كنيس يهودي ولاية ميشيجان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
أخبار المحافظات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
تحذير للنساء في رمضان.. 5 علامات لـ النوبة القلبية الصامتة
رمضان ستايل

تحذير للنساء في رمضان.. 5 علامات لـ النوبة القلبية الصامتة
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
حضور مميز- روجينا تخطف الأنظار في الحلقة 23 من رامز ليفل الوحش
رمضان ستايل

حضور مميز- روجينا تخطف الأنظار في الحلقة 23 من رامز ليفل الوحش
"ميزانية الاستاكوزا".. فضيحة تضرب البنتاجون بسبب هدر ملايين الدولارات
شئون عربية و دولية

"ميزانية الاستاكوزا".. فضيحة تضرب البنتاجون بسبب هدر ملايين الدولارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا