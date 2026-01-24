مباريات الأمس
سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

كتب : نهي خورشيد

06:53 م 24/01/2026

أحمد عابدين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت تعاقده رسمياً مع أحمد عابدين مدافع النادي الأهلي الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" :"صمام أمان يعود إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي.. رحبوا معنا بلاعبنا أحمد عابدين".

وبانضمام عابدين، أصبح ثالث لاعب ينتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله اللذين انضما على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل، نجحت إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع مهاجم سيراميكا كليوباترا مروان عثمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

IMG_4090

