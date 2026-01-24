8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من التحديات قبل لقائه المرتقب أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الفريق الكروي بنادي الزمالك ضيفاً على المصري في التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

ويدخل المصري اللقاء متصدراً جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويغيب عن صفوف الزمالك عدد من اللاعبين، يأتي في مقدمتهم عبدالله السعيد بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وأحمد ربيع للإصابة في العضلة الضامة، إلى جانب عمر جابر الذي يعاني من إصابة في الركبة، وأحمد فتوح بسبب تمزق في العضلة الخلفية، فضلاً عن محمود جهاد للإصابة نفسها.

كما يغيب محمد صبحي وسيف جعفر بقرار فني، فيما استبعد نبيل عماد دونجا لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، بينما يغيب محمود بنتايك بسبب أزمة تتعلق بمستحقاته المالية

وفي سياق متصل، صمت قائمة الزمالك للمواجهة كلاً من:

حراسة المرمى:

محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع:

أحمد خضري، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، أحمد مجدي، محمد إبراهيم، بارون أوشينج.

خط الوسط:

محمد شحاتة، محمد السيد، محمد حمد، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، آدم كايد، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم:

سيف الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ.