هل تلقى حسام عبد المجيد عروضا من الدوري المصري؟ وكيله يوضح لمصراوي

كتب : هند عواد

02:16 م 24/01/2026
    حسام عبد المجيد (1)
    حسام عبد المجيد (1)
    مشادة دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش (1)
    جهاد وحسام عبد المجيد من مران الزمالك
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك والجونة
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك والجونة
    احتفال حسام عبد المجيد بالنظارة الشمسية
    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة

كشف إسلام شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تلقيه عرضا من الدوري المصري.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، بالتالي يحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير 2027.

وقال وكيل حسام عبد المجيد، في تصريح خاص لمصراوي: "عروض من الدوري المصري؟ لا هذا الأمر غير مطروح".

حسام عبد المجيد الزمالك حسام عبد المجيد والأهلي مستقبل حسام عبد المجيد وكيل حسام عبد المجيد

