هل تلقى حسام عبد المجيد عروضا من الدوري المصري؟ وكيله يوضح لمصراوي

وكيل حسام عبد المجيد لمصراوي: "الزمالك لم يفاوضنا لتجديد العقد حتى الآن"

كشف إسلام شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تلقيه عرضا من الدوري المصري.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، بالتالي يحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير 2027.

وقال وكيل حسام عبد المجيد، في تصريح خاص لمصراوي: "عروض من الدوري المصري؟ لا هذا الأمر غير مطروح".

اقرأ أيضًا:

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم



