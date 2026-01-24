هاجم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، التصريحات الأخيرة لنجم الزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو بشأن إنجازات الجيل الذهبي.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية إن ميدو مطالب بالاعتذار لنجوم الجيل الذهبي الذين شاركهم في مشوار واحد داخل المنتخب، مشدداً على أن الحديث عن السحر أو الزئبق الأحمر لا يمت للواقع بصلة، ولا يليق بتاريخ منتخب صنع إنجازاته بالعرق.

وأضاف قائد الفراعنة السابق أن البطولات الإفريقية التي تحققت جاءت نتيجة مجهود كبير وعمل متواصل وليس كما تم تصويره، معتبراً أن تصريحات ميدو في هذا التوقيت غير موفقة حتى وإن كان معروف بحبه للجدل، لكن ليس على حساب زملائه أو التقليل من مجهود استمر سنوات.

وتساءل أحمد حسن: "لو كنا نكسب بالسحر، لماذا لم نتأهل إلى كأس العالم رغم استحقاقنا؟".

وأكد الصقر أن ما ورد في بيان ميدو حول سوء فهم الجماهير لتصريحاته غير دقيق، خاصة أن العالم بأسره أشاد بأداء منتخب مصر في 2008، وبمباريات قوية أمام الكاميرون وكوت ديفوار، وتصديات عصام الحضري، وأهداف حاسمة مثل هدف عمرو زكي.

وتطرق حسن إلى نقطة تتعلق بميدو خلال مسيرته مع المنتخب، موضحاً أنه كان يرتدي القميص رقم 15 في ظل وجود حسام حسن صاحب الرقم 9، وهو أمر طبيعي تحكمه الأولويات، بينما كان ميدو يحصل على الرقم 9 في غياب حسام.

كما رد قائد المنتخب السابق على حديث ميدو بشأن كونه اللاعب الأهم في الزمالك عام 2010، موضحاً بالأرقام أن مشاركاته لم تتجاوز 11 مباراة من أصل 15 سجل خلالها هدفاً وحيداً.

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على تقديره الشخصي لميدو، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض التقليل من مجهود جيل كامل ارتبطت به الجماهير لست سنوات متتالية، معتبراً أن الرد واجب، وأن الاعتذار يجب أن يكون موجه للجميع، وبشكل خاص للكابتن حسن شحاتة.