"المرة العاشرة".. الاتحاد الدولي يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

08:44 م 23/01/2026 تعديل في 08:50 م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب بعض الأزمات المالية بين النادي وعدد من المدربين واللاعبين السابقين بالفريق.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، حتى الآن عن سبب قرار إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة العاشرة.

ويمر نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بأزمة مالية كبيرة جعلته يتعرض للعديد من العقوبات، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، منها إيقاف القيد لأكثر من مرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في 15 يناير، إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة التاسعة، بسبب المستحقات المالية المتأخرة لنادي نهضة الزمامرة المغربي، المتعلقة بانتقال المدافع صلاح مصدق للمارد الأحمر في وقت سابق.

