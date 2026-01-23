"المرة العاشرة".. الاتحاد الدولي يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

"مابهربش".. أول تعليق لمحمد السيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب بعض الأزمات المالية بين النادي وعدد من المدربين واللاعبين السابقين بالفريق.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، حتى الآن عن سبب قرار إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة العاشرة.

ويمر نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بأزمة مالية كبيرة جعلته يتعرض للعديد من العقوبات، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، منها إيقاف القيد لأكثر من مرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في 15 يناير، إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة التاسعة، بسبب المستحقات المالية المتأخرة لنادي نهضة الزمامرة المغربي، المتعلقة بانتقال المدافع صلاح مصدق للمارد الأحمر في وقت سابق.

أقرأ أيضًا:

فيديو أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا