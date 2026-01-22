مباريات الأمس
ظهور صفقتين جديدتين.. قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

كتب : هند عواد

01:55 م 22/01/2026
أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز، ظهور الصفقتين الجديدتين، مروان عثمان وأحمد عيد، فيما يغيب عمرو الجزار للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – بيكهام – ياسر إبراهيم - أحمد عيد - شكري - مروان عثمان – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – ديانج – طاهر محمد طاهر – كوكا - بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه – جراديشار – الشحات – بن شرقي

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار



توروب الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

