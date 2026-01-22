شارك يوسف بلعمري، الظهير الأيسر الجديد للنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق صباح اليوم، للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة يانج أفريكانز.

وانطلق المران في تمام التاسعة والنصف صباحًا، حيث بدأ بلعمري الاندماج مع زملائه، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، تمهيدًا لظهوره الأول بقميص الفريق.

وقام النادي الأهلي بقيد اللاعب في قائمة الفريق بدلًا من المغربي أشرف داري، المدافع السابق، الذي تم فسخ تعاقده مع النادي خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز، غدا الجمعة في السادسة مساء، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.