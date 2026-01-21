مباريات الأمس
"خروج مواطنه".. مصدر يفجر مفاجأة حول طريقة قيد بلعمري مع الأهلي

كتب : مصراوي

11:51 ص 21/01/2026
أكد مصدر مطلع أن المدافع المغربي يوسف بلعمري سوف يصل إلى القاهرة اليوم، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.


وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي أنهت كافة إجراءات قيد بلعمري في قائمة الفريق، على أن يتم تسجيله رسميًا فور وصوله إلى القاهرة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية النهائية.


وكشف المصدر عن مفاجأة، مؤكدًا أن الأهلي قرر قيد المدافع المغربي بديلًا لمواطنه أشرف داري، الذي جرى فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء مؤخرًا بالتراضي بين الطرفين.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يوسف بلعمري الأهلي انتقال بلعمري للأهلي

