إعلان

ردا على الهجوم الإيراني.. أذربيجان تسحب دبلوماسييها من طهران

كتب : وكالات

01:15 م 06/03/2026

أذربيجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سحبت أذربيجان دبلوماسييها من إيران، وفقاً لوكالة أنباء إنترفاكس يوم الجمعة، بعد يوم من استهداف الطائرات الإيرانية المسيرة لأهداف في إقليم ناخيتشيفان الأذربيجاني.

ووفقاً للسلطات الأذربيجانية، أصابت إحدى الطائرات المسيرة مطار ناختشفان الدولي بينما انفجرت أخرى قرب مدرسة، مما أدى إلى إصابة مدنيين. وتم إسقاط الطائرة الثالثة بواسطة الدفاعات الجوية قبل أن تصل إلى هدفها.

وأدان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الحادث واصفاً إياه بأنه "عمل إرهابي"، مطالباً طهران بتقديم تفسير واعتذار، كما أمر قواته المسلحة بالرفع الكامل للجاهزية مع تصاعد التوترات بين الجارين.

فيما نفى الجيش الإيراني أن يكون شن هجوما بمسيّرات على أذربيجان، بعدما أكدت باكو التعرض لهجوم إيراني بمسيّرين على الأقل أصاب مطارا وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية … تنفي أن تكون قواتها المسلحة أطلقت مسيّرة باتجاه جمهورية أذربيجان".

وحمل إسرائيل المسؤولية مؤكدا أن "مثل هذه الأعمال من قبل النظام الصهيوني الرامية إلى بلبلة العلاقات بين الدول الإسلامية بشتى الطرق، ليست الأولى من نوعها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أذربيجان إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج هجمات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
بعد إلغاء آلاف الرحلات.. استئناف محدود لحركة الطيران في الخليج
شئون عربية و دولية

بعد إلغاء آلاف الرحلات.. استئناف محدود لحركة الطيران في الخليج
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة