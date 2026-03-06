سحبت أذربيجان دبلوماسييها من إيران، وفقاً لوكالة أنباء إنترفاكس يوم الجمعة، بعد يوم من استهداف الطائرات الإيرانية المسيرة لأهداف في إقليم ناخيتشيفان الأذربيجاني.

ووفقاً للسلطات الأذربيجانية، أصابت إحدى الطائرات المسيرة مطار ناختشفان الدولي بينما انفجرت أخرى قرب مدرسة، مما أدى إلى إصابة مدنيين. وتم إسقاط الطائرة الثالثة بواسطة الدفاعات الجوية قبل أن تصل إلى هدفها.

وأدان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الحادث واصفاً إياه بأنه "عمل إرهابي"، مطالباً طهران بتقديم تفسير واعتذار، كما أمر قواته المسلحة بالرفع الكامل للجاهزية مع تصاعد التوترات بين الجارين.

فيما نفى الجيش الإيراني أن يكون شن هجوما بمسيّرات على أذربيجان، بعدما أكدت باكو التعرض لهجوم إيراني بمسيّرين على الأقل أصاب مطارا وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية … تنفي أن تكون قواتها المسلحة أطلقت مسيّرة باتجاه جمهورية أذربيجان".

وحمل إسرائيل المسؤولية مؤكدا أن "مثل هذه الأعمال من قبل النظام الصهيوني الرامية إلى بلبلة العلاقات بين الدول الإسلامية بشتى الطرق، ليست الأولى من نوعها".