مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

الركراكي يحسمها.. هل يستقيل من تدريب المغرب بعد الخسارة من السنغال؟

كتب : محمد خيري

12:53 م 19/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي مدرب المغرب
  • عرض 10 صورة
    وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تفاؤله بمستقبل «أسود الأطلس» رغم الخسارة أمام السنغال في النهائي، مشيرًا إلى أن هذا الجيل الشاب سيستفيد كثيرًا من التجربة وسيعود أكثر قوة في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح الركراكي، خلال تصريحاته عقب اللقاء، أن بلوغ المباراة النهائية يُعد خطوة مهمة في مسار التتويج بالألقاب مستقبلاً، مؤكدًا أن المنتخب المغربي قدّم مستوى مشرفًا يعكس تطور كرة القدم الوطنية وقدرتها على المنافسة القارية.

وفي ختام التصريحات، رد المدير الفني بحزم على سؤال أحد الصحفيين بشأن احتمالية استقالته، معتبرًا أن طرح مثل هذا السؤال في هذا التوقيت غير مناسب، ومشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على البناء والاستمرارية، بدلًا من البحث عن مبررات أو تحميل المسؤوليات بعد الخسارة.

وخسر المنتخب المغربي نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضه، أمام السنغال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد الركراكي المغرب منتخب المغرب رحيل وليد الركراكي كأس الأمم الأفريقية مباراة المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
حوادث وقضايا

جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
اقتصاد

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
حوادث وقضايا

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

أدوية التخسيس للأطفال.. متى يتم اللجوء إلى الحقن بدلا من الأنظمة الغذائية؟
أخبار مصر

أدوية التخسيس للأطفال.. متى يتم اللجوء إلى الحقن بدلا من الأنظمة الغذائية؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح