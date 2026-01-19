الركراكي يحسمها.. هل يستقيل من تدريب المغرب بعد الخسارة من السنغال؟

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تفاؤله بمستقبل «أسود الأطلس» رغم الخسارة أمام السنغال في النهائي، مشيرًا إلى أن هذا الجيل الشاب سيستفيد كثيرًا من التجربة وسيعود أكثر قوة في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح الركراكي، خلال تصريحاته عقب اللقاء، أن بلوغ المباراة النهائية يُعد خطوة مهمة في مسار التتويج بالألقاب مستقبلاً، مؤكدًا أن المنتخب المغربي قدّم مستوى مشرفًا يعكس تطور كرة القدم الوطنية وقدرتها على المنافسة القارية.

وفي ختام التصريحات، رد المدير الفني بحزم على سؤال أحد الصحفيين بشأن احتمالية استقالته، معتبرًا أن طرح مثل هذا السؤال في هذا التوقيت غير مناسب، ومشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على البناء والاستمرارية، بدلًا من البحث عن مبررات أو تحميل المسؤوليات بعد الخسارة.

وخسر المنتخب المغربي نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضه، أمام السنغال.