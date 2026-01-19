مباريات الأمس
تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر للطائرة

كتب : محمد خيري

12:14 م 19/01/2026 تعديل في 12:15 م

طائرة الأهلي والزمالك

يترقب عشاق الكرة الطائرة مواجهة قوية تجمع بين الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى، خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد تحقيق فوزين متتاليين، حيث افتتح مشواره بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، قبل أن يواصل انتصاراته بالتغلب على بتروجت بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، حجز الزمالك بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه على بتروجت بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، ثم تغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية.

وبهذه النتائج، يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يلتقي بتروجت مع الاتحاد السكندري في الساعة السادسة مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sport 1، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، ويتولى التعليق على اللقاء المعلق الرياضي محمد بكر.

تردد قناة ON Time Sport الناقلة للمباراة

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

