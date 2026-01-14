"منقطع ولن نترك حقوقنا".. الزمالك يهدد بنتايج ويكشف ما فعله وكيله

أكد مصدر مسؤول في إدارة الكرة بنادي الزمالك أن النادي فتح بالفعل خط تواصل رسمي مع وكيل اللاعب بنتايج خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن رد الوكيل في ذلك الوقت كان واضحًا، حيث أشار إلى أن أي حل للأزمة لن يتم إلا بعد استلام العمولة المتأخرة الخاصة به المتعلقة بالصفقة.

وشدد المصدر على أن موقف نادي الزمالك في ملف اللاعب سليم من الناحية القانونية، وأن ما يتم تداوله من قبل وكيل اللاعب غير صحيح، مؤكدًا أنه في حال قيام اللاعب بالتوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع لنادي الزمالك، فإن ذلك سيترتب عليه عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سواء على اللاعب أو على النادي الجديد.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقوقه القانونية تحت أي ظرف، خاصة وأن اللاعب قد حصل على مستحقاته المالية كاملة وفي مواعيدها القانونية وفقًا للعقد المبرم.

وأضاف المصدر أن انقطاع اللاعب عن التدريبات يعرّضه لأضرار فنية ومالية جسيمة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي يتحمل مسؤوليتها كاملة، مشددًا على أن النادي لن يسمح بأي محاولات للالتفاف على حقوقه، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه.

واختتم المصدر حديثه بالنفي القاطع لما صرح به وكيل اللاعب مؤخرًا، بأن اللاعب قد فسخ عقده من طرف واحد، مؤكدًا أن ذلك لا أساس له من الصحة.