الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

05:51 م 28/02/2026

الحكم محمود ناجي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت 28 فبراير الجاري، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها غدا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثانٍ: شريف عبد الله

حكم رابع: محمد عبد العزيز

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: جبل السيد

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الأحد الموافق 1 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

