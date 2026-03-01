مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

2 2
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 1
21:30

الزمالك

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
21:30

بتروجت

الدوري المصري

البنك الاهلي

1 3
21:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

جيرونا

1 2
22:00

سيلتا فيجو

عمر جابر يساند الزمالك من المدرجات في قمة بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

11:04 م 01/03/2026 تعديل في 11:04 م

عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر

حرص عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مقصورة استاد الدفاع الجوي لمؤازرة زملائه خلال مواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاء حضور قائد الزمالك إلى الملعب رغم غيابه عن اللقاء بداعي الإصابة، إذ يعاني عمر جابر من آلام أسفل الظهر تعرض لها خلال مباراة زد الأخيرة في الدوري.

ويستضيف بيراميدز حالياً نظيره الزمالك على استاد الدفاع الجوي، ولا يزال التعادل السلبي يسطر على أحداث الشوط الأول بينهما.

نادي الزمالك الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

