عمر جابر يساند الزمالك من المدرجات في قمة بيراميدز

حرص عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مقصورة استاد الدفاع الجوي لمؤازرة زملائه خلال مواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاء حضور قائد الزمالك إلى الملعب رغم غيابه عن اللقاء بداعي الإصابة، إذ يعاني عمر جابر من آلام أسفل الظهر تعرض لها خلال مباراة زد الأخيرة في الدوري.

ويستضيف بيراميدز حالياً نظيره الزمالك على استاد الدفاع الجوي، ولا يزال التعادل السلبي يسطر على أحداث الشوط الأول بينهما.