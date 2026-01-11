قرار من مدرب الزمالك بشأن المشاركة بـ الأساسيين أمام زد اليوم

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق زد، اليوم الأحد الموافق 11 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد المقاولون العرب.

ترتيب الفريقين

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق زد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية خاصة لكلا الفريقين في صراع التأهل.

الزمالك بالقوة الضاربة

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المباراة بالقوام الأساسي، في ظل سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية، وعدم تكرار سيناريو المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، التي شارك فيها عدد من اللاعبين الشباب وانتهت بخسارة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد المران الختامي للفريق، الذي أُقيم أمس، مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين والمنضمين للمنتخبات الوطنية، حيث شدد المدير الفني على ضرورة تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي يعكس طموحات الفريق وجماهيره.