مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

قرار من مدرب الزمالك بشأن المشاركة بـ الأساسيين أمام زد اليوم

كتب : محمد خيري

10:27 ص 11/01/2026

فريق الزمالك

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق زد، اليوم الأحد الموافق 11 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد المقاولون العرب.

ترتيب الفريقين

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق زد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية خاصة لكلا الفريقين في صراع التأهل.

الزمالك بالقوة الضاربة

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المباراة بالقوام الأساسي، في ظل سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية، وعدم تكرار سيناريو المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، التي شارك فيها عدد من اللاعبين الشباب وانتهت بخسارة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد المران الختامي للفريق، الذي أُقيم أمس، مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين والمنضمين للمنتخبات الوطنية، حيث شدد المدير الفني على ضرورة تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي يعكس طموحات الفريق وجماهيره.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
إيران: الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا تعرضنا لهجمات
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
شديد البرودة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء
