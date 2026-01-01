مباريات الأمس
"شيله من على الشاحن".. إبراهيم فايق يزف خبر سار بشأن انضمام لاعب الأهلي لبرشلونة

كتب : محمد خيري

03:31 م 01/01/2026
زفّ الإعلامي إبراهيم فايق خبرًا سارًا لجماهير الكرة المصرية، بعدما كشف عن اقتراب حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "شيله من على الشاحن بنسبة 100%.. حمزة عبد الكريم برشلوني".

وأضاف أن مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على الصفقة خلال اجتماع عُقد منذ قليل، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، ورجل الأعمال ياسين منصور، وذلك بعد ترحيب المدير الفني توروب بخروج اللاعب.

واختتم إبراهيم فايق تصريحاته بالتأكيد على أنه تم تكليف الدكتور عبد الله شحاتة، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بمتابعة كافة التفاصيل الإدارية لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

إبراهيم فايق حمزة عبد الكريم نادي برشلونة برشلونة الإسباني

