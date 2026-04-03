يتساءل كثير من الجماهير عن سبب غياب حمدي فتحي عن مباراة منتخب مصر الودية المقبلة أمام البرازيل حسبما أعلن مدير المنتخب ابراهيم حسن.

وجاء الحديث عن غياب حمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد خلال مواجهة إسبانيا الودية الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركته في اللقاء التالي، باعتبار أن المباراة السابقة كانت ودية.

ابراهيم حسن يعلن غياب حمدي فتحي

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موقف حمدي فتحي من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام البرازيل، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة إسبانيا الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة اللقاء.

وأوضح أن الطرد الذي تعرض له حمدي فتحي أمام إسبانيا سيؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة، مشيرًا إلى أنه في حال خوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل كأس العالم 2026، سيغيب عن مباراة واحدة فقط، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المواجهة الودية التالية.

خبير لوائح يجيب.. لماذا يغيب حمدي فتحي من لقاء مصر المقبل؟

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطرد في المباريات الودية المعتمدة دوليًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم يترتب عليه إيقاف تلقائي في المباراة التالية.

وأوضح أن العقوبة تُطبق على المباراة التالية مباشرة، سواء كانت ودية أو رسمية، وهو ما يعني غياب اللاعب حمدي فتحي عن مواجهة مصر المقبلة، والتي ستكون أمام البرازيل وديًا.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب البرازيل وديًا يوم 7 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض كأس العالم 2026.

بعد إصابة إسلام عيسى.. هل يحصل سيراميكا على تعويضًا ماليًا من فيفا؟

"منشفة".. هدية "ساخرة" من كيليان مبابي لصديقه أشرف حكيمي (صور)