خبير لوائح يوضح.. لماذا يغيب حمدي فتحي عن لقاء مصر والبرازيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:03 ص 03/04/2026 تعديل في 04:12 ص

حمدي فتحي

يتساءل كثير من الجماهير عن سبب غياب حمدي فتحي عن مباراة منتخب مصر الودية المقبلة أمام البرازيل حسبما أعلن مدير المنتخب ابراهيم حسن.

وجاء الحديث عن غياب حمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد خلال مواجهة إسبانيا الودية الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركته في اللقاء التالي، باعتبار أن المباراة السابقة كانت ودية.

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موقف حمدي فتحي من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام البرازيل، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة إسبانيا الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة اللقاء.

وأوضح أن الطرد الذي تعرض له حمدي فتحي أمام إسبانيا سيؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة، مشيرًا إلى أنه في حال خوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل كأس العالم 2026، سيغيب عن مباراة واحدة فقط، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المواجهة الودية التالية.

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطرد في المباريات الودية المعتمدة دوليًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم يترتب عليه إيقاف تلقائي في المباراة التالية.

وأوضح أن العقوبة تُطبق على المباراة التالية مباشرة، سواء كانت ودية أو رسمية، وهو ما يعني غياب اللاعب حمدي فتحي عن مواجهة مصر المقبلة، والتي ستكون أمام البرازيل وديًا.

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب البرازيل وديًا يوم 7 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض كأس العالم 2026.

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
