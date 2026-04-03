"جريمة داخل بيت العيلة".. جد ينهي حياة حفيدته بقرية ميت شهالة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:55 م 03/04/2026

شهدت قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر تعرضها لاعتداء على يد جدها، في حادث أثار صدمة وحزنًا كبيرين بين أهالي القرية.

إخطار أمني وتحرك سريع

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة داخل نطاق المركز. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص لكشف ملابساته.

كشف المتهم وضبطه

أسفرت التحريات الأولية عن تورط جد الطفلة في ارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطه سريعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل جثمان الطفلة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

استمرار التحقيقات

تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف كافة تفاصيل الواقعة وظروفها، بينما خيم الحزن الشديد على أهالي القرية، مطالبين بسرعة محاسبة المسؤول عن الجريمة.

