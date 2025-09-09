كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف استاد 4 أغسطس بعاصمة بوركينا فاسو " واجادوجو" اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ويحتل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل المباراة برصيد 19 نقطة بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

