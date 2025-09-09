مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

9 صور ترصد ستاد 4 أغسطس قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

04:21 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (4)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (5)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (6)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (7)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (8)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (2)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (9)
  • عرض 9 صورة
    ستاد 4 اغسطس (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف استاد 4 أغسطس بعاصمة بوركينا فاسو " واجادوجو" اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ويحتل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ8 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل المباراة برصيد 19 نقطة بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

اقرأ أيضًا:
"رغم تخوفنا من تجربة كهربا".. إسماعيل يوسف: نقترب من ضم لاعب مصري من الأهلي

سألوا الذكاء الاصطناعي عن "فيلم ثقافي".. المشجعون الأجانب يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم